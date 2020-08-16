美偵察機現台西南空域　距離廣東僅93公里

解放軍近日在台灣南北兩端進行實彈射擊演練之際，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）上周六（15日）發文稱，美軍一架EP3E電子偵察機現身台灣西南空域，距離中國大陸廣東及福建交界處最近的距離，為50.19浬（約為92.95公里）。台媒表示，此次是美軍機最靠近大陸沿岸的距離，考驗解放軍的忍受程度。

SCSPI在Twitter發文指，該架美軍EP3E電子偵察機在台灣西南空域，來回飛行執行監察解放軍軍事動態的任務。台媒指出，除了軍機頻頻現蹤，此時正值美軍航母列根號經台灣西南海域進入東沙島海域。

另外，專門追蹤飛行器動態的Twitter帳號「Golf9」周日（16日）早上發文指，美軍一架呼叫代號為RUDEY11的B1B轟炸機，由關島安德森空軍基地飛入東海；另一架呼叫代號為PEARL21的KC135空中加油機，完成空中加油後返回安德森空軍基地。

中國海事局早前公布，解放軍由上周二至周一（11至17日）均有海上實彈射擊訓練，其中周日至周一在浙江舟山海區岱山水道北面海域舉行。台媒引述台灣軍方人士指，解放軍近日大肆宣揚要在台灣南北兩端進行聯合軍演，但其公布的演習管制區距離台灣較遠，區域不大，可能是解放軍為滿足大陸部分鷹派人士的心理作用所為。