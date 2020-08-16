陳其邁當選市長今謝票　強調用人唯才不分黨派

台灣高雄市長補選投票上周六（15日）舉行，民進黨籍的陳其邁當選。他周日（16日）上午展開謝票行程時，透露尚未就組成內閣團隊徵詢其他人，但會以落實產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空氣污染的4個優先理念下尋找副市長及局處首長，用人唯才、不分黨派。

陳其邁表示，在4個優先理念思考下，秉持民進黨執政價值「清廉、勤政、愛鄉土」精神，貫徹在地優先、專業優先，組成內閣團隊。有傳他會點名高雄代理市長楊明州入閣，甚至內定為副市長，陳其邁指曾與對方有非常好的合作經驗，未來會繼續借重他在市政上專業的工作表現，但未有內定副市長。

陳其邁指出，市長補選從一開始就是充滿奇幻的旅程，人生有很多過程無法預期，強調將市長一職做好是對選民的承諾。他表示，若在任期內做好市政，就會尋求連任，繼續建設高雄，強調「中途落跑不是我的風格」。

國民黨參選人李眉蓁同日展開謝票行程，她感謝市民支持，又指自己會在市議會內監督陳其邁的施政作為。民眾黨參選人吳益政亦到教會作禮拜及致謝。

據《公職人員選舉罷免法》，每名參選人的得票數達到當選人票數三分之一以上者，可獲1票30元（新台幣，下周，約8港元）的選舉補貼，陳其邁將獲逾2015萬元（約538萬港元），李眉蓁可獲745萬元（約199萬港元），而吳益政因未達門檻未獲補貼，且得票率亦未超過10%，選舉保證金200萬元（約53萬港元）遭中選會沒收。