12歲男童遭虐待致死　被捕父母曾打算偷偷埋屍

江西省上饒市餘干縣12歲男童張某康早前突然在家中死亡，其父母在兒子死後兩天才報案。警方立即趕赴現場展開調查工作，發現男童滿身傷痕，手腕上還有被吊痕迹。警方上周五（14日）通報，認為男童父母張某輝、張某美有虐兒致死的重大嫌疑，目前已將兩人刑事拘留。

警方表示，在7月24日早上8時許，張某輝及張某美發現兒子小康死於家中。7月25日晚上10時許，二人來到縣內瑞洪派出所門口，卻未進內報案，到7月26日早上8時許，他們才再到派出所報案。警方及後查清二人虐待兒子致死的犯罪事實，於是將他們拘捕。

男童的爺爺張永健受訪指，張某輝夫婦平時有虐打孩子的情況，在事發當日早上，他前去兒子家時得悉孫兒離世的噩耗。他看到小康全身是傷，手腕上還有被吊起來後留下的勒痕。他詢問兒子張某輝事情經過，兒子指他們夫婦倆用繩子捆着小康的手把其吊起，小康及後死亡。

張永健當時打算報警並拿起手機，但遭小康在場的兩個舅舅阻止；又指二人打算偷偷把小康的屍體埋了，然後對外界謊稱小康是因病離世，故立即提出反對。他又透露，張某輝夫婦曾在2012年因經濟狀況欠佳，透過中介把另一名兒子賣到浙江省江山市一戶農村人家，平時都是他負擔小康的生活費。張某輝夫婦另有一名兩年前誕下的兒子，現已送到爺爺家中照顧。