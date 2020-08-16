保障國安利益　特朗普准五角大樓延後執行華為禁令

美媒上周六（15日）報道，美國政府基於國安利益，決定暫時豁免對五角大樓的禁令，准許其於46天內，繼續和使用中國電訊商華為或中國製造的通訊設備承包商合作。美國針對華為和中興通訊在內的5間中國企業的禁令，原定於上周四（13日）開始正式生效。

《國防新聞周刊》取得的一份備忘錄指，特朗普政府將禁令延至9月30日才生效，允許國防部承包商46天期限內，繼續使用華為及其他中國製造的電訊設備，但承包商必須想辦法轉移並解除與中國通訊設備商的合作。

報道指，美國助理國防部長洛德（Ellen Lord）在備忘錄中提出臨時豁免要求，讓國防部得以繼續執行採購行動，為部隊提供裝備和食物。共和黨籍的德州眾議員兼國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）引用美國國家安全利益，給予五角大樓臨時豁免權，以再評估國防部提出的豁免請求。

美國政府指控華為與中國軍方和情報機構合作，並可能監視用戶：華為則反駁有關指控毫無依據，具有政治動機，違反市場競爭原則。