新冠肺炎：超市員工處理凍肉或水產　須戴手套口罩

內地至少9個地方已有10宗食品或食品外包裝檢測出新冠病毒，包括厄瓜多爾急凍白蝦、巴西急凍雞翼等進口食品，大多來自南美洲。有專家表示，這與當地疫情嚴重、冷凍海鮮等食品加工過程較容易受污染有關。廣州冷鏈行業協會周日（16日）要求，暫停進口來自疫區的冷凍肉製品和水產品，對相關從業人員做核酸檢測，並持續每周一次。廣州市商務局則要求全市超市員工接觸進口冷凍肉製品期間，須佩戴手套及口罩。

廣東省政府新聞辦周日召開新聞發布會，指深圳「盒馬鮮生」有超市員工在汕尾檢出受感染，在該連鎖超市36間店舖、12個倉庫和48間加工企業進行排查，並在全省農貿市場等場所採集近萬份環境、食品和工作人員樣本，均未發現受感染。

廣東普寧市宣傳部同日通報稱，上周三（12日）接獲有關部門通報，指有疑似帶有病毒的30件進口雞翼產品流入普寧某食品經營部。經普寧防疫部門調查發現，該批雞翼到貨後一直存放在冷凍庫中，未有銷售。當局為雞翼、環境和工作人員進行核酸檢測，結果顯示均無感染。當局又上周六起，對羅芳水產市場周邊居民展開核酸檢測大排查，首階段範圍東至貓窩嶺山，西至羅芳路，北至靖軒花園，南至延芳路及新秀工業區。

另省疾控中心表示，當地6月以來對進口急凍食品進行採樣檢測，在已完成的逾14萬份樣本中，發現3份驗出新冠病毒，惟專家經覆核後，認為病毒已失去活性且不具備感染能力；省疾控中心主任鄧惠鴻指出，未有證據顯示病毒可經食物傳播，即使食物中存在病毒，民眾也可以烹飪殺死它。廣州市商務局則發出通知，要求市內超市接觸進口冷凍肉製品、水產品環境和產品的員工，須佩戴手套及口罩，各區部門亦要盡快展開排查。

四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安認為，冷凍海鮮產品通常儲存在低溫環境，而環境溫度愈低，病毒存活的時間愈長，所以容易在這些產品或其包裝上發現病毒。

江南大學教授姚衞蓉表示，冷凍產品在加工、貯藏、運輸、分銷和零售等環節始終處於產品所需的特定低溫環境，包裝後的冷凍產品在運輸、零售過程中，溫度一般控制在零下18℃左右。在冷凍鏈中，病毒等微生物不會凍死也不會生長繁殖，但能一直保持存活狀態。姚教授稱，將產品解凍至室溫後，病毒就能恢復活性。