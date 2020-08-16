特朗普於TikTok對手平台開帳號　WeChat在美下載量激增

美國總統特朗普早前宣布，將封殺中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok及微信（WeChat）。特朗普上周六（15日）宣布，已在TikTok的競爭對手、美國短片平台Triller開設認證帳號，並發布了3條影片，目前有逾3500名追隨者。

特朗普在Triller註冊帳號後發布的首段影片，長於約15秒，主要是宣傳帳號並呼籲網民關注，至今已獲得逾百萬次點擊。他隨後再發布兩段影片，內容都是嘲諷民主黨總統參選人拜登，稱「拜登不知道的是，他已被拉到比桑德斯更左翼的境地」，又聲言「我會打敗拜登的」。兩段影片共逾50萬人次觀看。除了特朗普外，另有一些美國網紅亦響應，由TikTok轉往Triller開帳號。

另外，特朗普宣布將封殺WeChat後，騰訊旗下的WeChat及QQ兩個通訊應用程式在美國的下載量均激增。內媒上周六報道，過去6天WeChat在美國的平均下載量，比特朗普宣布前一周增加41%，QQ的下載量在過去一周內亦增長2倍。情況反映美國用戶希望趕在WeChat下架前下載，同時轉向特朗普未宣布封殺的QQ。