新冠肺炎：軍科院疫苗獲專利權　成國內首例

陳薇（圖）院士團隊及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗獲得專利權。

內媒周日（16日）引述國家知識產權局消息指出，由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗「Ad5-nCoV疫苗」已獲授予專利權，為中國首個新冠疫苗專利。

中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇帶領的團隊研發重組新冠疫苗，在國內外已分別率先進入1期、2期臨床試驗，疫苗的安全性和免疫原性得到驗證，3期國際臨床試驗正有序推進。

值得一提的是，與軍科院聯合開發該疫苗、與陳薇團隊緊密合作的康希諾生物，在市場有「新冠疫苗第一股」之稱，A股上市進程備受關注。該公司上周四（13日）正式登陸科創板，首日漲幅達87.45%。

另一方面，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山，周日在廣東藥科大學出席「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」期間表示，注意到俄羅斯的新冠疫苗研發進展很快，中俄雙方計劃共同開展疫苗臨床試驗。

鍾南山又提到，當前部分國家疫情仍發展得非常快，惟俄羅斯的病死率較低，控制在1.7%，值得學習當中一些技術和戰略；至於中國亦有自己的獨特抗疫方法，尤其在中醫領域。