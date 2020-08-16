美媒指台灣應列美國大選議題　籲特朗普及拜登表清晰立場

台海局勢緊張之際，美國《華爾街日報》日前發表社論文章，指台灣是美國與中國大陸角力的核心，美國選民有權知道當局會如何處理，故美國對台承諾應列為美國大選議題之一，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登，應清晰說明有關立場。

該社論文章題為「特朗普、拜登和台灣」，於上周五（14日）發表。文中指出，北京的強硬派愈發視台灣為下一個目標，未來4年大陸或對台灣攤牌，故美國對台承諾應列為大選議題之一。一旦美國同意中國大陸正式或半正式掌控台灣，像越南等對美國抱有懷疑的國家便會愈來愈靠攏中國，屆時北京若再離間美國與日本，中國大陸的區域霸權之路便會進一步穩固。

文章續指，美國封殺華為下，已成全球半導體製造龍頭的台積電將斷供華為5G晶片，為此哈佛大學國際關係學者艾利森（Graham Allison）曾估算中國大陸或因科技對抗戰略而決定武統台灣，以控制台積電，加上大陸持續於台海軍演，下一任美國總統須正視該國安危機。

該報進一步認為，特朗普雖然對華政策強硬，惟其「生意人」作風令不少台灣人憂心，特別是其曾威脅撤去南韓的美軍部隊，無疑是為北京壯膽。至於如果當選者是拜登，他可能會重新加入並協商「跨太平洋夥伴協定」（TPP），同時尋求接納台灣為成員，惟最大疑問是向來在外交上屬於鴿派的拜登是否會重返奧巴馬政府的路線，與台灣保持距離以免刺激中國大陸。