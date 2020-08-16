考生兩度查閱成績竟由合格變不合格　入讀本科夢破碎

江西新余市藝考生小鄭早前在線上參加成都文理學院表演專業考試，由於疫情關係，學校改在官網上放榜。小鄭兩次查詢的考試成績竟不一致，分數從第一次的300分變成了297分，成績狀態由合格變為不合格，小鄭入讀本科的夢想幻滅。小鄭立即向學校詢問情況，豈料職員向其表示因為系統出現錯誤導致分數出現變化，所有成績應以第二次發布為準，學生若有疑問可申請覆核。

小鄭接受內媒訪問時指，學校在7月18日放榜，小鄭第一次查閱考試成績時，系統顯示他在考試中考取300分，比該校省外藝術類專業考試合格分數高出2分，理應順利入讀該校。但在2日後，小鄭第二次查詢成績時，系統指他的分數為297分，成績頓時變為不合格，令他名落孫山。他又指學校的回覆令其難以接受。

小鄭引述文理學院的招生部門職員表示，系統在老師錄入成績時發生「串行」失誤。職員態度非常強硬，指成績已經落實，學校最多只能把200元人民幣（約225港元）的報名費退還，就當小鄭從來沒有投考該校。小鄭指自己為了考試足足準備了3年，現在空歡喜一場，對出錯一事一定會追究到底。

有該校老師向內媒表示，系統出錯以後，該校已立即更換了最終成績，學校在工作中確實存在失誤，但考生也要按照程序進一步處理，對成績作出覆核。他又指任何人都有機會出錯，小鄭不應吹毛求疵，盯著學校不放，理應覆核求證。

小鄭解釋不去申請覆核是因為學校並未告知會如何對成績作出覆查，他質疑學校黑箱作業、閉門造車，覆核可信程度存疑。目前，小鄭已經錯過了本科志願填報，他現在只能寄望於接下來的專科志願。他希望學校能給予他一個合理的交代。