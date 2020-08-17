深圳海關破走私成品油集團　案值逾千萬人民幣

深圳海關周日（16日）通報，該關緝私局聯合深圳市公安局，近日開展打擊跨境走私成品油專項行動，一舉破獲以王某為首的走私犯罪團夥。經初步核算，涉案團夥自今年7月以來，走私柴油數量超過300萬公升，案值逾千萬元人民幣（約1127萬港元）。

海關指出，上周二（11日）在深圳市南山區某堆場、寶安區大鏟灣港區附近展開收網行動，共出動100餘名警力，搗毀4個非法收售成品油據點，拘捕31名疑犯，現場查扣涉嫌走私成品油近2公萬升，查扣大批記賬本，以及涉嫌走私柴油的粵港兩地牌貨櫃車、泵油車及油罐車共24輛。

海關緝私人員指出，該走私犯罪團夥在南山、寶安等地偏僻停車場、貨櫃堆場設立多個「黑油點」，長期非法收購粵港兩地牌貨櫃車走私入境的柴油，運往深圳、惠州等地倒賣牟利。

相關負責人表示，行動嚴厲打擊利用深圳口岸走私成品油販私活動。深圳海關緝私局聯合相關反走私綜合治理單位，對查處的經營「黑油點」場所開展綜合整治，對「黑油點」運作的相關設備進行拆除清理，及時消除隱患，保障社會的安全生產環境。