台網購書城會員個資外洩　230人受騙逾2200萬新台幣

台灣網購書店「TAAZE讀冊生活」，周日（16日）傳出大量會員個資外洩。警方估計，從今年1月至8月9日，至少有230人在書店消費後遇詐，被騙走2200餘萬元（新台幣，下同，約587.8萬港元），僅在上周便有高達45人受騙。警方表示，詐騙集團以是老舊詐騙手法，在會員消費後，冒充網站及銀行客服身份致電消費者，誘導民眾以網上銀行或自動櫃員機轉帳給歹徒。

新北市一名許姓教師日前在「TAAZE讀冊生活」花費930元（約248港元）買書後，接獲假客服的詐騙電話。對方表示，因工作人員疏失誤將系統設為分期付款，且被連續扣繳12個月，需協助取消訂單。隨後又有銀行客服指示受害人，以網上銀行解除付款，許男不疑有詐，按指示將帳戶內的錢匯至詐騙集團，直到帳戶存款殆盡才發現受騙，損失79萬餘元（約21.1萬港元）。

刑事局表示，有關部門每周均會公布高風險網絡賣場名單，「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩，上周高達45名民眾報案受騙，躍居「解除分期付款詐騙」排行榜首，顯然在資安防護上出現漏洞。警方呼籲，詐騙集團會透過駭入民眾網絡交易資料，假冒客服來電，民眾切勿因為對方說得出自己過往交易細節，就輕信對方身份，需提高警覺。