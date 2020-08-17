南海伏季休漁結束　1.67萬艘漁船出海作業

歷時3個半月的南海伏季休漁期，於周日（16日）中午12時結束，海南省1.67萬艘漁船隨着禁令解除，陸續出海牧漁。海南漁政漁監部門同日通過漁業電台、北斗導航系統，向出海漁船播發警示信息，督促遵守避碰規則，提醒避免在商船習慣航路上作業和錨泊。

海南多個漁港在周日舉辦以「耕海牧漁」為主題的開漁活動，漁民在港口祭海鳴炮出海。適逢內地連月遇上汛情，海南三亞更在本月初受颱風及暴雨影響，有漁民擔憂會影響收成。瓊臨漁11479”船船長吳茂剛向內媒表示，「提前幾天就把大米、蔬菜和肉類準備好了，開漁後立即出海」，他計劃前往北部灣和海南島以東海域作業，主要捕撈魷魚、馬鮫魚等品種，「希望有個好收成」。

據內媒介紹，今年是實施南海伏季休漁制度第22年，休漁時間自5月1日開始，海南省休漁漁民為59,100多人。海洋伏季休漁制度有利於保護幼魚生長，今年海南海警部門在伏季休漁期間，偵辦非法捕撈刑事案件43宗，拘捕47人，查處魚獲物37,800公斤；查處治安行政案件329宗，非法捕撈船舶45艘，沒收魚獲物111,000公斤。