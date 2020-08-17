警破拍賣交易詐騙案　百元人民幣玉器漲價700倍

北京海淀區警方近日破獲一詐騙團夥，9名疑犯涉冒充拍賣行員工、收藏品買家和賣家，以百元（人民幣，下同，約110港元）平價工藝品，冒充萬元（約1.13萬港元）玉器，游說受害人購買。

警方在上月15日接獲李姓市民報案，稱自己被騙7萬餘元（約7.89萬港元）。她表示，一個月前接到自稱是「某拍賣行員工」的陌生人來電，稱可幫助其聯繫買家就家中「古董」進行拍賣，兩天後收到有買家願意收購其物品，隨後安排2人聯繫，惟對方事後要求提出欲再收購相似的玉器，導致交易就暫時告吹。

李女幾天後再接到拍賣行員工的回訪電話，得知上述情況後，向李介紹玉器賣家劉某，聲稱可將自己的玉器一同賣出。李與劉某取得聯繫後，花費7萬餘元購買玉器，再與先前的買家聯繫，對方卻表示目前有事不能交易。惟過了一個月，李女再聯繫不到買家和拍賣行員工，方覺被騙。

警方經連日調查，確定拍賣行、買家和劉某均是同一團夥的，其身份均是偽造，並發現以燕某峰為首的犯罪團夥，遂於上周四（13日）前往河北石家莊市將燕某峰、張某等9人拘捕。燕交代，他們通過電話聯繫事主，分別扮演玉器賣家、收藏品買家，拍賣行工作人員共同實施詐騙，而賣給李女的玉器只是網購的工藝品，價格僅百元左右。