結婚57年一直「AA制」　八旬夫婦申請離婚

在天津居住的86歲劉姓爺爺和84歲馬姓婆婆，兩人結婚已57年，在旁人眼中是一對感情深厚的夫婦。惟馬婆婆多年來因不滿2人生活一直以來都是「AA制」，「就連菜刀和雞蛋都要分得清清楚楚」，終於近日鬧上法院要求離婚。天津和平法院審理後，以二心不同為由，判準2人離婚。

馬婆婆抱怨，與丈夫1963年結婚，但57年的婚姻關係中有近50年都不好，還經常因為打架驚動警方。2人生活一直都是AA制，即使在大屋分居後，仍然「你是你的，我是我的」。馬婆婆初時擔心，離婚後丈夫賣房不分房，「我就想在房本上加上我的名字！加完我就離婚」。劉爺爺則表示，「我這半輩子最大的心願就是要離婚，結束這噩夢般的生活，只怕名字加上去，她反悔不同意離婚。」

為了滿足老人家的心願，法官說服劉爺爺先在房本上加對方名字，免得離婚後承擔更多手續費，最後亦判準2人離婚。法官表示，在任何時候、任何年齡，追求幸福都應該被支持，雖然婚姻是人生旅途中非常重要的一站，卻不一定就是終點站，願兩位老人如願找到各自的幸福。事後，劉爺爺更送上錦旗感謝法官。