女工程師舉報石料廠違規遭判囚　檢方撤訴

在陝西安康市任職工程師的李思俠，自2013年起舉報石泉縣雙喜村2間石料廠無牌開採等問題，惟被縣法院以尋釁滋事罪把她判囚2年半。事主日前上訴獲裁定撤銷一審刑事判決，案件發還重審；至上周五（14日），石泉縣人民法院發出《刑事裁定書》，認為縣檢察院要求撤回起訴的理由成立，准許撤回對被告的起訴。

刑事裁定書指出，石泉縣人民檢察院去年指控李思俠等人尋釁滋事罪，縣人民法院於同年6月13日一審判處被告有期徒刑2年6個月，另兩名村民也同樣獲刑。一審判決後，被告家人、代理律師及部分村民均表示不服，並提出上訴。

至上月28日，經安康市中級人民法院二審審理，認為原審判決認定事實不清，證據不足，且在案件審理中違反訴訟程序，遂裁定撤銷一審刑事判決，發回重審。重審期間，檢察院以不符合起訴條件為由，要求中法院撤回起訴，至上周五獲准。

李思俠曾是陝西一家大型國企的女工程師，多年來通過網絡發貼、舉報等方式，反映涉事石料廠污染環境、損毀道路、無證經營的情況。惟她前年9月遭警方帶走，被指舉報有誇大及誹謗之嫌；又指她深度介入雙喜村兩委換屆選舉，煽動村民投票，認定她涉嫌惡勢力犯罪；於去年6月，石泉縣法院認為李糾集他人不屬於惡勢力犯罪，但觸犯尋釁滋事罪，遂作出上述判決，村民張海成、魏智波亦因同樣罪名分別判囚1年2個月及11個月。