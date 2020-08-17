警破車房藏槍械毒品案　扣查逾百罐「神仙水」

台灣新北市永和警分局日前接獲舉報，基隆市某經營汽車美容的車房內，涉藏有大批槍械及毒品。警方上周六（15日）下午循線前往查緝，當場查獲百餘罐有強姦水之稱的二級毒品「神仙水」、安非他命，3把改造手槍及38顆子彈；當場將20歲的蔡姓疑犯依法移送地檢署偵辦。

警方調查，蔡男父親有地方幫派背景，他將大批槍毒藏匿於胞兄經營的車房內。警員獲報後，先在車房外埋伏等待蔡男出現，遂上前將其壓制及逮捕，警方搜索過程中發現蔡男不時關注未懸掛車牌的黑色車輛，立即撬開車尾箱查緝。

警方當場搜出101罐神仙水，每罐22克、安非他命6包，共208.69克、以及3把改造手槍及38顆子彈等證物。蔡男辯稱，上述東西並非其所有，而是友人借放。警方訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，將蔡移送基隆地檢署偵辦。

據台媒介紹，俗稱神仙水的伽瑪羥基丁酸屬二級毒品，屬中樞神經抑制劑，亦有「液態搖頭丸」的稱號，吸食後可令人2分鐘內昏睡，10至20分鐘可讓人昏迷不醒；進入人體後，會產生類似酒醉或昏睡、失憶等症狀。