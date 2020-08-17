聯合航空航班延誤3小時　累逾120華客趕不及轉機滯美

美國聯合航空周日（16日）一班由新澤西州紐瓦克自由國際機場飛往日本東京成田機場的客機，延誤起飛約3小時，航空公司更以120多名中國乘客將趕不及在成田機場轉機為由，拒絕讓他們上機，令批乘客現滯留在紐瓦克機場。

內地官媒報道，涉事航班編號為UA79，型號為波音787-9客機，原定於美國東岸時間早上11時30分起飛；但有乘客表示，聯合航空稱由於機組人員編排出現混亂，要指派另一新機組人員，導致客機要延遲起飛。根據網上資料，客機延至下午2時28分才啟程，較原定時間延遲近3小時，預計於日本時間周一（17日）下午4時30分才抵達成田機場。

報道指，上述的120多名中國乘客，原擬在成田機場轉機返回福州及杭州，但班機延誤後，聯合航空竟不讓他們上機，理由是他們即使上了機，也趕不及乘搭前往中國的接駁航班，更有可能因為被拒絕逗留在成田機場，而遭送回出發地。

被拒登機的中國乘客當中，據報有不少人是由美國不同地方前來，部分人的簽證快將到期，也有人花了數月購買機票，他們幾乎沒可能在短時間內再買新的機票回國。目前未見聯合航空就此事回應。

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