新冠肺炎：免費遊景區推行一周　全省迎230萬旅客

為回饋內地抗擊新冠肺炎疫情的援助，湖北省政府日前宣布，從本月8日起至今年年底，全省近400個A級景區免門票供全國遊客遊覽。據內地傳媒統計，截至上周五（14日），景區預約量達350多萬次，入園遊覽約230萬人次。當中武當山景區6天內接待454個旅行團，上周六（15日）遊客量突破1.5萬人，創今年單日之最。

自活動啟動以來，武當山接待遊客6.6萬人，比去年同期相比增長31%。根據數據顯示，客源分布除湖北以外，廣東、廣西、河南、四川等地遊客佔有相當大比例。另景區內的酒店、民宿均處於高位運行狀態，入住率在過去一周均達到7至8成；餐飲業呈現復甦態勢，景區購物消費與同期相比收入增長了30%。

另旅行團數量亦創新高，6天接待團隊達到454個，入園101,421人，是去年同期接待量的305%。同時，湖北省星級酒店的入住率也不斷攀升，從活動前的不足30%恢復到80%。截至上周六，到湖北累計團隊數3800餘團，團隊人數33萬餘人次。全省旅行社850間復工，復工率達70.89%。