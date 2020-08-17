男子稱遭官員夫婦鎖在家中毆打　紀委介入調查

四川宜賓市一名邱姓男子周日（16日）在微信發文，指自己與妻子上周六（15日）被鄰居、宜賓市翠屏區發改局副局長杜某及其妻子，鎖在家中毆打長達10分鐘。杜某在警方到場後才停手。邱妻多處軟組織受傷；邱男因左眼嚴重淤血、視物不清，至今仍留院觀察。據了解，當地紀委已展開調查。

根據邱男上載的文章，他指事件起因與杜家陽台經常有不明液體滴到自家陽台有關，偶爾還會出現菜枯水滴入，令陽台出現惡臭。邱男指自己曾3次向物業管理公司求助，但每次的交涉都因杜某不願開門對話告終。上周六晚，他們再次到樓上找杜某交涉。豈料杜某竟把邱男夫妻2人鎖在家中毆打，邱男被打得滿臉腫脹，衣服和褲子上也沾有血漬，而妻子則被杜妻等人抱頭撞牆，更一度被掐頸，令2人均告受傷。

邱男及後發布了《翠屏區發改局副局長，將我鎖在房內毆打10多分鐘……》的文章，引起輿論嘩然，民眾對杜某口誅筆伐。宜賓市翠屏區紀委、宜賓市翠屏區監委高度關注事件，在周日晚發通報稱，會主動派員了解事件並作出跟進，強調若有官員存在違規違紀行為，必將依紀依法嚴肅處理。