台退役軍官政客替大陸發展組織　遭輕判緩刑

台灣一名藍姓退役中校，涉嫌被大陸情治單位以美色引誘當共諜，前年被捕，案件今年一審被判入獄，但可緩刑。檢方其後認為判刑過輕，無法產生嚇阻與警惕作用，因此上訴。另台灣工黨主席鄭昭明父子因涉嫌協助大陸官員招攬台現役軍人發展組織，同樣被判囚可緩刑。

曾於陸勤部、國防管理學院服役的藍某，退役後前往大陸做生意，之後被大陸情治單位透過提供美色及飲宴手段吸收，並安排他進入東莞某紡織廠擔任經理，月薪9萬元（新台幣，下同，約2.4萬港元）。檢調人員2018年將其逮捕，並扣查電腦和硬碟等證物，懷疑他多次向大陸提供台灣軍方及公職人員資料，並在台發展組織。案件由屏東地方法院審理後，認為藍某僅交付過一次非機密資料給對岸，且犯行距今超過10年，因此對其判刑2年3月，可緩刑5年。其後檢方提出訴並要求從重量刑。

至於工黨主席鄭昭明，則涉嫌介紹工在軍中任職的兒子鄭智文，收取大陸情報人員的現金及手錶，簽署「北平模式」不抵抗（解放軍）協議書，還介紹陳姓軍官在境外收禮。去年7月，調查局根據情報前往鄭氏父子住所搜查，並傳喚鄭氏父子和陳姓軍官。事後鄭智文繳回不法所得61萬多元（約16萬港元）。

台南地檢署起訴鄭姓父子時，分別求刑3年和3年8月後。二人在審訊中坦承一時失慮犯法，台南地院上周三（12日）分別對鄭昭明和鄭智文判刑10月和1年，均緩刑3年，並分別向公庫支付20萬（約5.4萬港元）、30萬元（約8萬港元），可上訴。同案陳姓軍官，則因未有洩露軍方機密，轉為污點證人未被起訴，僅交由國防部處置。