模範犯趁出外工作逃獄　找上前妻疑不忿另結新歡

台灣台南市明德外役監（一種較開放、低戒護的監獄）近日有囚犯逃脫。一名59歲連姓囚犯上周五（14日）前往工作後不知所蹤。有傳連某之所以逃獄，或因不滿前妻另結新歡。

報道指，連某上周五與另一名囚刑一同前往一家螺絲廠工作，但獄方下午前獲接人時，卻未見連某，當翻查閉路電視畫面，才發現他趁倒垃圾時逃脫，警方隨即對其通緝。至上周六（15日）警方根據線報，發現連某找上洪姓前妻，於是由新營區一路尾隨兩人乘坐的私家車，直到後壁區安溪寮企圖攔車，但被撞開，警員於是連開2槍擊射中兩人的私家車輪胎，致其失控衝落路旁水渠。洪某之後棄車而跳，警員則帶走洪女。

據知連男已服刑期逾6成，期間表現良好，轉入外役監後可辦理面會、定期放假，自由度高。今年6月他曾申請假釋被拒，年底可再申請。對連某逃獄的動機，報道引述消息稱，連某與洪女雖已離婚，但過從甚密。連某近日得知洪女另結新歡，加上申請假釋遭拒，或因此一時想不開才犯下大錯。

此外，連某被通緝期間曾致電警方稱「洗完澡就會回去」，但至今未現蹤影。至於接載連某的洪女，周一（17日）則因涉嫌便利脫逃罪函送台南地檢署。