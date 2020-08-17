台女等廁所順道跟人龍買彩票 中15.6億新台幣頭獎

台灣彩票「威力彩」早前開出史上最高的31.2億元（新台幣，下同，約8.2億港元）頭獎彩頭金，被2名幸運兒平分，每注獲15.6億元（約4.1億港元）。台灣彩券公司周一（17日）證實，其中一名幸運兒已現身領獎，是一名年約30多歲女性，中獎後仍繼續工作，對中獎一事相當保密，尚未告訴任何人；另一人則尚未現身領獎。

該期被指為台灣史上最高彩金的「威力彩」，於上月27日開彩，共兩注中獎。其中一注獎落在台北市大安區的「彩盈寶彩券商行」，另一注則落在南投縣竹山鎮「大運發商行」，中獎人只花200元（約53港元）買電腦選號，已擊中頭獎。

台彩公司指出，南投所開出的頭獎得主為新北市人，她與親友前往南投旅遊時，順便紫南宮拜神，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看見對面的「大運發商行」有人在排隊，便跟大隊輪候購買彩票。

據中獎人自述，她現時仍任職私人企業，並無辭職打算，平日買彩票只為「買一個夢想」，認為「有買才有希望」。領獎後，她已捐出1000萬元（約267.7萬港元）做公益，並給投注站封了60萬（約16萬港元）紅包。