國務院要求加快落實經濟措施　助市場主體紓困發展

國務院周一（17日）召開常務會議，要求有關部門加快部署財政資金惠企利民工作，鞏固經濟恢復性增長基礎；進一步落實金融支持實體經濟的政策措施，助力市場主體紓困發展。另決定推進師範畢業生教師資格認定改革，促進畢業生從教就業。

會議指出，截至8月上旬，中央今年新增2萬億元（人民幣，下同，約2.27萬億港元）財政資金，當中3000億元（約3398億港元）絕大部分用於減稅降費；實行直達管理的1.7萬億元（約1.9萬億港元）資金，除按規定比例預留的抗疫特別國債資金外，97.8%已分配下達市縣。會上要求有關部門，加快將資金用到市場主體和民生，跟蹤資金分配、撥付、使用情況，進一步強化宏觀政策有效性，保住和培育市場主體，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議又提到，金融部門積極落實金融支持實體經濟政策措施，前7個月已為市場主體減負8700多億元（約9856億港元），對小微企業支持力度明顯加大。下一步要落實為市場主體減負等金融支持政策，包括保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業；提高金融支持政策便利度、深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行；並開展銀行不合理和違規收費檢查，防範金融風險。

另為促進更多師範畢業生從事教育、增加就業，會議決定對教師職業資格實行「先上崗、再考證」階段性措施基礎上，建立教師教育院校對師範生教學能力進行考核的制度，加快推進免試認定教師資格；並開展教師教育院校辦學質量審核，提升教師隊伍素質。