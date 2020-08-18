遭機師前男友發裸照威脅　空姐求助無門兼失業

內地近日傳出有民航機師拿裸照威脅空姐前女友陪過夜，女方拒絕並報警，但警方未積極跟進，加上該機師找上空姐現職公司介入，最終機師僅被罰款了事，相反空姐遭公司解約。空姐於是上網公開事件經過，涉事機師周一（17日）遭其任職的吉祥航空公司停飛。

據身在重慶的受害空姐稱，去年5月收到陌生帳號發微信給她稱，無意拾獲一部手機，內藏大量該空姐的裸照和不雅短片。對方聲稱並非求財，只要求空姐陪過夜。空姐其後懷疑發訊人是已分手多年的機師前男友，與現任男友商量後決定報警。

事隔約一個月，空姐的朋友表示收到她的裸照，她於是前往該機師所在的上海報案。但一周後，當地警方僅稱機師否認指控便將空姐打發走。空姐返回重慶後再報警，而機師的父親這時主動聯絡空姐，卻反問「我兒子有甚麼錯」。之後機師父子前往空姐於重慶任職的公司找高層調停，但空姐堅持要機師道歉。到最後，警方只對機師罰款500元（人民幣，下同，約570港元）。

空姐其後起訴機師侵犯私隱權獲勝訴，法院判機師需賠償空姐1萬元（約1.1萬港元）並書面道歉，機師上訴請求降低賠償金額和改為電話道歉。但最令空姐氣憤的是，機師被警方處罰後便馬上回到工作崗位，反觀她今年6月卻收到公司通知不獲續約。空姐強調公開事件目的是以自身經歷讓其他女子引以為鑑，要帶眼識人。

事件發酵多日後，機師任職的吉祥航空公司表示已關注到事件，目前對機師停飛處理，繼後會秉持公正原則，依據事實及司法最終判決結果，對該機師採取進一步管理措施。