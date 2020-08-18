孟晚舟案聆訊再續　辯方要求加拿大公開原始文件

前年在加拿大溫哥華被捕的中國科技巨企華為太子女孟晚舟，正尋求中止引渡到美國受審，案件周一（17日）在加拿大卑詩省高等法院開庭，預計聆訊會持續5天。孟晚舟的律師團隊要求公開一批有關孟晚舟被捕、未經刪減的原始文件，藉此證明孟晚舟的權利受到侵犯。

孟晚舟並無親身前往法院，僅透過視像形式出席。她的律師團隊要求公開約400份文件，大多數是關於孟晚舟被捕前後，加方與美方之間的通訊文件。孟晚舟一方指控，加拿大安全情報局（CSIS）、皇家騎警（RCMP）、邊境服務局（CBSA）及美國聯邦調查局（FBI）合謀，蒐集證據並盤問孟晚舟，侵犯她的權利。當地法院曾下令加拿大安全情報局（CSIS）交出文件，但大部分內容遭到刪減。

孟晚舟一方指出，孟晚舟由香港飛抵溫哥華後，在無律師陪同下被扣留盤問逾3小時，其電子裝置亦被非法扣押；加拿大皇家騎警（RCMP）亦曾記錄孟晚舟手機、平板電腦、手提電腦的序號及技術規格，並將有關資料不適當地交予FBI。

RCMP一直否認濫用程序，預期會引用法律特權並以國安為由，拒絕提供內容未經刪減的文件。