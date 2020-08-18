港產CIA前僱員在檀香山落網　被控為中國從事間諜活動

再有懷疑「港產雙面諜」在美國被捕！美國司法部周一（17日）公布，由香港移居美國多年的中央情報局（CIA）前僱員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）因涉嫌早年向中國出售美國機密，於上周五（14日）在夏威夷檀香山落網，並被控從事間諜活動罪名。夏威夷區檢察官普賴斯（Kenji Price）形容，馬玉清的非法行為背叛美國，又指「那些向中國提供機密資料人士無法逃脫法律長臂」。

控罪書指，67歲的馬玉清1968年移居美國，1982年起為CIA工作，其後於1989年離職。他在職期間被派到東亞及太平洋地區，至少有一段時間持有的接觸最高機密的權限，因此對CIA的培訓程序、通訊規條及避開其他政府情報部門偵查的「秘密諜報技術細節」非常熟悉。

案情指出，馬玉清2001年3月曾在香港一間酒店，至少與5名中國國安部的情報人員會面。他涉嫌在自願及知情情況下，向對方提供包括人力資源及CIA人員身份的資料，與另一名同謀從中方人員的手上至少獲得5萬美元（約39萬港元）報酬。控罪書沒有列出該名同謀的身份，又指該人現在患上了「使他虛弱的晚期認知障礙疾病」，因而沒有尋求將他拘捕。

控罪書續指，馬玉清2004年被聯邦調查局（FBI）聘為中文語言學合約員工後，仍繼續從事間諜活動，包括使用FBI的電腦將有關導彈制導系統的文件燒錄成CD，亦有使用數碼相機拍攝機密文件。

FBI去年一月起派臥底假扮成中方情報人員接觸馬玉清，兩人在馬玉清於檀香山的辦公室會面，該名FBI臥底持有馬玉清2001年3月出現在香港的視像片段，令馬玉清相信他是中方人員。該臥底其後自稱中國政府派他來了解馬玉清的待遇，包括中國國安部給他多少報酬；去年3月，臥底再聯絡馬玉清會面，期間馬玉清接受了該名臥底2000美元（約15600港元），作為「他為中國效力的酬金」，他當面數錢的情況被該名臥底拍下。

今年8月12日，兩人又再見面，馬玉清收下臥底給他2000美元，臥底稱那些錢是自己的僱主答謝馬玉清協助他們。馬玉清向臥底表示，願意繼續為中國效力，原因是「希望祖國成功」。

在馬玉清被捕之前，同樣擁有香港居民身份、並在夏威夷長大的CIA前「雙面諜」李振成，承認串謀向中國提供情報，去年11月被美國維珍尼亞州聯邦法院判囚19年。