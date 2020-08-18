海關從入境郵件中查獲18象牙首飾　部分由香港寄出

廣州海關周一（17日）通報，關員近日在進境郵遞渠道中，接連查獲4批次、共18件象牙製品，重約120.3克，部分郵遞包裹更是從香港寄出。經華南野生動物物種鑑定中心鑑定，該18件象牙製品所屬物種均為《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》列名保護物種。目前，相關象牙製品已移交有關部門進一步處理。

據通報，廣州海關所屬廣州郵局海關今年6月30日對監管進境郵件時，一件從香港寄往廣州、申報為「飾品」的郵件引起關員注意。關員對郵件進行過機檢查時，發現該些飾品雖大部分為金屬材質，但仔細觀察發現，當中混有零星其他材質，成像顏色與象牙製品高度相似，遂拆開查驗。結果，關員在郵件內發現夾藏的白色串珠、白色雕花耳飾等物品，做工精美、光澤細膩，現場儀器初步檢測判定為象牙製品。

廣州郵局海關郵遞物品監管科副科長李勇指出，從港郵購首飾、飾品近來十分常見，但通常有獨立包裝盒保護，該些象牙飾品卻簡單堆疊在一起，企圖用一些金屬飾品纏繞掩藏、企圖迷惑關員；但依託智能審圖的三維成像和智能報警等技術，關員還是可以精確發現其中的異常。

及後，廣州郵局海關運用信息化手段對關聯郵件實施重點布控，陸續在上月7日、14日查獲另外3件含象牙製品的關聯進境郵件。