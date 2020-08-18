岷江洪峰險洗樂山大佛腳　省啟動史上首次一級防汛響應

四川洪水災情嚴峻，該省防汛抗旱指揮部周二（18日）清晨5時啟動一級防汛應急響應，是當地史上首次。青衣江雅安城區段出現百年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水。近日岷江洪峰過境時，洪水兩次浸過樂山大佛佛腳平台，民警和工作人員忙於堆起沙包保護大佛平安。

四川省防汛抗旱指揮部周二與省水文局、雅安、樂山等地進行視像調度會，除聽取各地雨水情況及防汛工作進度，又對各成員單位、相關市（州）防汛抗旱指揮部提出工作安排。同日上午6時，省水利廳通知大渡河流域水電開發有限公司，要求控制瀑布溝出庫流量，並提前通知工程上下游受影響的地方政府和相關部門。

周一（17日）晚上9時半，四川樂山城區狂風暴雨、雷電交加，低窪地區積水。在樂山大佛景區，民警與景區工作人員、街道辦工作人員，以及130多名民兵冒着傾盆大雨，運送沙包到佛腳平台築起防洪堤。據指上周三（12日）和周日（16日）佛腳平台曾兩次入水，網上有畫面顯示洪水浸到浸到佛腳低部，但當地媒體報稱水位佛腳有較遠距離，且未造成損壞。

岷江洪峰周一凌晨兩次衝擊樂山城區。在樂山旅遊港碼頭，洪水漫灌街道，商舖雖已堆起沙包也無法阻企洪水湧入。有當地居民形容這次是22年來當地大洪水。肖公嘴是當地市民關注焦點，因該處是岷江、大渡河、青衣江三江匯流的地方，對岸是樂山大佛。當地人稱，「洪水沒有在肖公嘴登岸，大佛老爺也洗不成腳了」。

另日前在四川德陽綿竹市，周日凌晨因下暴雨造成險情，市公安局綿遠派出所全體出動救援。而當警員工作完成返回時，派出所卻被水浸至近大腿位置，警員於是立即將辦公室內的電腦等設備搬離。