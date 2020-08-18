美情報總監指中國對國安威脅最大　圖阻特朗普連任

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周一（17日）受訪時，批評中國對美國構成的國安威脅比其他國家更大，包括在經濟、軍事、科技方面，以及針對美國總統特朗普的選舉干預活動。

拉特克利夫接受霍士新聞訪問，指來自中國的威脅非常重大，正致力運用美國情報圈的資源全面了解中國威脅，並為美國的政策制定者提供最佳情報，以對抗中國深遠廣泛的惡意活動。他指出：「中國正關注特朗普總統會否連任，擔心令其反華政策持續。」

拉特克利夫表示，情報界已向數百名議員簡報有關情況，引起他們關注中國以及其對美國日益增加的影響力。他強調，公平自由的選舉是美國民主的根基，情報界將繼續警惕中國在各方面的活動，以及其他試圖影響美國大選的國家及角色。

報道指，美國情報官員除了加倍警惕中國對美國大選的介入，亦關注俄羅斯自美國2016年大選以來的干預活動，以及來自伊朗的威脅。俄羅斯被指偏好特朗普當權，相反中國則被認為希望特朗普連任失敗。但民主黨籍眾議院議長佩洛西等人鮮有在中國干預大選的威脅着墨，眾議院情報委員會主席希夫更明言，中國的威脅比不上俄羅斯。