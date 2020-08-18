中國鐵建證實董事長離世　國資委黨剛結束巡視

中國鐵建董事長陳奮健周一（17日）晚傳出意外離世消息，該公司周翌日（18日）早上發布公告證實陳於周日（16日）離世，指目前公司生產經營正常。

中國鐵建發布的重大事項公告稱，陳奮健自2018年起任中國鐵建董事長、執行董事、黨委書記及董事會提名委員會主席。該公司將在合理可行的情況下盡快委任適當人選，以符合公司章程的要求。有關安排將於適當時候另行刊發公告。

內媒報道指，陳離世前，國資委黨委第二巡視組巡視中國鐵建黨委工作動員會剛結束。巡視組由6月至8月15日受理信訪，按規定，主要受理內容圍繞反映集團公司黨委領導班子及其成員、下一級主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪。

另據中國鐵建官網顯示，陳奮健於上周四（13日）在雄安新區曾會見河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛，雙方就進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見。

公開資料顯示，終年58歲的陳奮健畢業於長沙交通學院土木工程系的港航工程專業，後獲北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士，是教授級高級工程師，享受政府特殊津貼，也是中共十九大代表。 任職中國鐵建前，他曾是中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記。至於中國鐵建前身是鐵道兵，現為國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業。