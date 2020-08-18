高原軍區實彈射擊演練　殲20首現邊境

內地官媒周二（18日）發布影片，顯示西藏軍區在高原進行多兵種、多火器高原實彈射擊演練。此外，網上流傳的衞星照顯示，兩架殲20隱形戰機近日出現在距離中印邊境僅300多公里的新疆和田機場。上述畫面曝光後，有分析認為這顯示中印關係仍持續緊張。

報道指，西藏軍區近日在海拔逾4600米的喜馬拉雅山脈中段，出動榴彈炮分隊、遠程火炮分隊、防空分隊作實彈射擊演練。當中出動PHL03型遠程火箭炮、PLC161型122毫米榴彈炮及車載紅箭10反坦克導彈、紅旗16防空導彈等。

演練中，防空分隊先以紅旗16將來襲導彈擊落；遠程火炮隨即發射導彈，模擬攻擊敵方縱深指揮所、導彈發射架、通信樞紐等，全面摧毀敵後方指揮通信和重要反制武器。士兵之後發射牽引榴炮、車載榴炮、火箭炮，攻擊敵方前沿模擬陣地、地堡、兵營等目標。最後，由導彈發射車摧毀對敵殘存目標。

分析指，從演練中可見一旦中印爆發戰事，中方會先攔截及摧毀印軍空中偵察和用於攻擊的目標，之後以遠程火力切斷印軍後方與前方的指揮、通信鏈路，然後集火攻擊印軍前沿陣地。

另外，微博流傳一張衞星圖，可見新疆和田機場出現兩架殲20隱形戰機，暫未知其目的。據悉，和田機場僅距離中印邊境300多公里，距離拉達克軍事重鎮列城亦僅380公里。另有衞星圖顯示，和田機場也部署過至少6架殲8戰機、2架空警500預警機、2架運9運輸機及24架殲11戰機。