中國首次以締約國身份　參加《武器貿易條約》締約國大會

中國呼籲各國不向非國家行為體售武。美國曾向台灣出售F16戰機（圖）。

「中國駐日內瓦代表團」微信公眾號消息，周一（17日）至周五（21日），受新冠疫情影響，《武器貿易條約》第六次締約國大會以書面形式召開，中國首次以締約國身份與會並提交書面發言。

周一，中國裁軍大使李松，分別與締約國大會主席、阿根廷常駐日內瓦代表比列加斯大使和條約秘書處負責人德拉德拉通電話。李松表示，中國重視常規武器引發的人道主義問題，嚴格管理武器出口，並支持國際社會採取措施規范國際武器貿易，打擊非法武器轉讓。

中國在書面發言中就加強《武器貿易條約》提出三點主張：一是持續提高條約普遍性和有效性，開展國際合作與援助；二是加強聯合國框架內常規武器軍控機制的互動協作，支持聯合國在常規軍控方面發揮核心作用；三是進一步強化負責任的武器貿易理念，呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。

《武器貿易條約》2013年4月2日在聯合國大會上通過，翌年12月24日生效。中國外交部長王毅2019年9月在第74屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入該條約的國內法律程序。今年7月6日，中國聯合國秘書長交存加入書，成為締約國。