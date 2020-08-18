台決定調整最低工資　月薪漲200時薪漲2元新台幣

台灣勞動部周二（18日）召開基本工資審議委員會，經討論決定將台灣的最低月薪由2萬3800（新台幣，下同，約6376港元）提高至2萬4000元（約6429港元），上調0.84％；而最低時薪由158元（約42.3港元）調至160元（約42.8港元）。目前有關修改，已提報行政院決定。

台灣的總統府發言人丁允恭其後表示，調整最低工資是政府希望與基層勞工分享台灣經濟增長的成果，即使在疫情的影響下，台灣的經濟也在逐步向好「我們也相信，台灣整體的經濟體質是良好足以因應挑戰的」。

資方委員認為，目前疫情仍然嚴重，廠商訂單銳減，許多勞工被迫放無薪假，企業經營困難，希望調漲能暫緩實施；而勞方代表則批評指，低薪是台灣之恥，認為今年的最低工資至少應該上調3%以上，認為雖然今年經濟受新冠肺炎影響，但過去幾年台灣的經濟成長較好，當局應該考慮彌補漲幅。

丁允恭指，政府對基本工資的審議，都是根據經濟的情勢，兼容各界的意見，進行整體的考量後，所提出的合理調整；希望勞資雙方能在疫情的衝擊之下，相互體諒與支持，達成共識。