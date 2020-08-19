學校推飯堂秤重制度　剩菜超100克取消獎學金

國內近日開始制止餐飲浪費，各地餐廳陸續響應。內媒周二（18日）報道，位於湖南耒陽市的正源學校，早於2015年起對學生供餐不限量，學生用餐後由班代表對剩飯剩菜秤重。該校校長介紹，班級每人每天平均剩飯剩菜超過100克，將會取消學生獎學金評選資格，同時也會對嚴重浪費的學生罰款100元人民幣（約110港元）。

校長羅湘雲介紹，該校僅食堂就有5個，在沒有推行秤量剩飯剩菜制度之前，平均每餐倒掉的剩飯剩菜約5000公斤。雖然學校配套養殖豬、雞、鴨等家禽，倒掉的剩飯菜得到了再利用，但他還是認為，「學生不應毫不在乎地倒掉剩飯菜，長期這樣他（學生）會缺少社會責任感」。

制度推行後，學校在就餐過程中，對學生進餐情況進行巡查，食堂的剩飯菜明顯變少，每餐剩飯菜僅為500多公斤。他同時表示：「從小學到高中，正是學生長身體的重要階段，在提倡節約與愛惜糧食時，我們也會注意把控執行力度，以防學生擔心被罰而吃不夠、吃不飽。 」

惟網民對正源學校的做法感到質疑，有網民表示，「食堂師傅把飯做好吃點，比啥都好用」、「剩飯和餐飲垃圾是有份別的吧」、「飯菜做得不好吃才是浪費的起因」。