外媒：美國憂BGI全球收集基因數據　構成安全隱憂

外媒報道，有份參與香港全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因（BGI），可能在今次新冠肺炎疫情下從全球收集大量基因數據，令美國方面擔心會國家安全隱憂。

英國傳媒報道，BGI早前公布，在過去6個月已向180個國家售出3500萬個新冠病毒快速測試套裝，及在18個國家建設了58個實驗室，BGI同時也在發展基因排序技術。由於美方認為BGI與中國政府關係密切，有美國官員擔心，中國政府會藉此收集全球人口的基因資訊，更警告BGI收集基因數據的行為，會對美國國家安全構成雙重風險，其一是美國公民的敏感遺傳信息可能會落入外國之手，其二是美國公司在基因組學（Genomics）領域的創新優勢會敗給中國公司。

報道引述今年1月，一份美國國家學院為國家情報總監辦公室撰寫的報告指出，當眾多公司都爭相針對全球市場開發生物藥物並申請專利的時候，美國人口的種族多元化使得美國的基因組數據，比同種族人口國家的基因數據更有價值，這是因為數據愈多樣化，對識別遺傳疾病的優勢就愈大。該報告提出，BGI可能從美國的基因樣本中收集DNA序列資料，使它比美國公司具有「不對稱」的優勢。

該份報告還指出，得悉國家決策者或軍人的基因，以及他們行動的傾向，可被敵方情報機關利用，對他們作出影響；此外，基因資訊還可以揭示美國人對某些特定疾病的弱點。

不過，英媒報道指出，沒有證據顯示BGI有侵犯病人私隱；BGI亦已表明公司並非由中國政府擁有，公司更在聲明中稱：「在目前的政治氣候之下，對使用BGI技術的恐懼，是沒有根據及有具有誤導成分的」。