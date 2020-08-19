西安48人涉黑案宣判　主犯囚25年

陝西西安市藍田縣人民法院，周一（18日）就一宗48人涉黑社會性質組織犯罪案公開宣判。該組織先後通過暴力、威脅等手段欺壓、殘害群眾，通過違法活動斂財至少4000餘萬元人民幣（約4538萬港元）。李姓主犯因組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪等被判處有期徒刑25年；其餘被告分別被處以1年半至20年不等刑期；另有一被告因病取保候審。

法院審理查明，李男在2005年10月前後，利用其父擔任西安市灞橋區神峪寺溝村村主任的職務便利，以承包集體土地為名，非法建設垃圾場，對外收費獲利，並依仗其父在村內及紡織城周邊逞強耍橫，逐步樹立起非法權威和影響。被告又在村周邊各大工程，大肆侵佔土地非法建設，籠絡多名社會閒雜人員壯大勢力，形成以其為首的黑社會性質組織。

該組織後來開設賭場，又故意傷害、尋釁滋事、強迫交易、妨害公務、非法拘禁、非法佔用農地等多宗違法犯罪活動；又強行介入西康鐵路二線基料供應工程，廉租房土建、清表工程，在集體土地上違法建起商品房出售等，先後非法獲利巨額，嚴重影響、破壞當地經濟、社會生活秩序。

法院認為，被告發起、創建黑社會性質組織，領導多名成員，策劃、指揮多宗有暴力違法犯罪活動，攫取巨額經濟利益，已具備黑社會性質組織特徵，依法應予嚴懲。終決定以組織、領導黑社會性質組織罪，開設賭場罪，故意傷害罪，尋釁滋事罪，強迫交易罪，妨害公務罪，非法拘禁罪等8項罪名併罰，作出上述判決，並沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。