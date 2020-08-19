騰訊旗下微民保險違規營銷　遭罰款16萬人民幣

騰訊旗下保險平台微民保險代理有限公司（下稱微民保險），因存在違規營銷行為，近日遭銀保監會深圳監管局發布行政處罰信息公開表，微民保險遭罰款12萬元（人民幣，下同，約13.62萬港元），並對兩位當事人均分別處以警告及罰款2萬元（約2.27萬港元）。

行政處罰信息公開表顯示，微民保險在手機網頁「微醫保住院醫療」投保頁面，以「領取」代替「投保」，以「僅剩XXXX份」進行營銷，且未引導客戶如實進行健康告知，違反保險法有關規定，「保險代理人在辦理保險業務活動中不得欺騙保險人、投保人、被保險人或者受益人」。

微民保險表示，此次罰單是在2019年11月的監管例行檢查中發現的，當年7月至11月期間，部分手機網頁「微醫保住院醫療」投保頁面上存在罰單所述問題。公司已成立專項工作小組，於11月調整完成，並全部下線該類宣傳用語，就相關問題逐項整改；另將繼續加強各方面工作質量的把控，避免給用戶造成誤解，繼續為廣大用戶提供值得信賴的保障。

資料顯示，微民保險成立於2016年10月19日，註冊資本3.5億（約4億港元），由深圳騰富博投資有限公司100％控股，而騰訊子公司北京驛碼神通信息技術有限公司持有深圳騰富博投資有限公司57.80％股份。