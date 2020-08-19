內地首艘插樁式搶險打撈工程船　廣州入列

由交通運輸部廣州打撈局新建、內地首艘搶險打撈工程船的「華祥龍」號，周二（18日）正式入列。該船針對近海應急清障搶險打撈作業，融合國內外自升式平台、起重船和風電安裝船的設計理念，在運載、吊裝、機動能力等方面指標優良，將提升國內應急搶險打撈能力，提高搶險打撈效率。

據內媒介紹，華祥龍號設有4條高90米支柱，配有4套液壓插銷式雙動環梁升降系統和衝樁系統，單樁最大舉升能力5600噸，可牢牢站立在海上作業點，克服惡劣海域，海上作業如履平地。另該船甲板作業面積約2800平方米，艉部左舷設置2部繞樁式起重機，全船可變載荷不低於5000噸，該船具備起重、運輸、儲存及補給等搶險打撈功能，作業能力強。

華祥龍號由中國船舶708所研發設計，黃埔文沖船廠建造。該船長130米，型寬42米，型深9米，續航力3600海里，全電力驅動，具有DP2級動力定位能力，設計作業水深為55米，可無限航區航行。該船全船定員達220人，設生活樓和直升機起降平台，直升機平台直徑22米，可停靠大型直升機。