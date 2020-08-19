海關破走私瀕危動物案　1男子被捕

廣州海關周二（18日）通報，廣州海關緝私局近日聯合南寧海關緝私局、福州海關緝私局展開打擊瀕危動物走私專項行動，成功偵破一宗走私瀕危動物案件。行動中，廣州海關搗破1個野生動物暫養點，拘捕1名梁姓疑犯，並查扣列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄1、附錄2的各類鸚鵡140隻、鸚鵡蛋5個、巨嘴鳥1隻和金錢龜2隻。

廣州海關緝私局上月初接獲福州海關緝私局通報，有線索顯示梁男涉嫌夥同他人，從廣西東興市中越邊境非設關地走私瀕危野生動物入境，並銷往福建等地牟利。由於該走私鏈條涉及廣東、廣西、福建3地，廣州海關緝私局立即聯合南寧海關緝私局、福州海關緝私局展開代號為「303」的打擊走私瀕危野生動物聯合查緝行動，對走私犯罪團夥實施全鏈條打擊，徹底斬斷走私通道。

經查，梁男是廣西走私團夥和福建貨主之間的中間人，行蹤飄忽，經常在廣州、佛山、深圳、梧州、東興等地之間頻繁活動。為確保拘捕梁男歸案，廣州海關緝私局利用「大數據」進行精準排查，迅速鎖定梁的落腳點、活動規律和社會關係。上月24日凌晨，3地海關緝私局聯手在廣州、佛山、福州、東興、梧州等地收網，於廣州大學城某處拘捕梁男。

及後，執法人員在梁男經常活動的木材廠排查時，發現廠內隱秘處被改裝成野生動物暫養場所，現場發現一批非法飼養的涉嫌走私入境瀕危鳥類和其他動物。經審訊，梁男無法提供飼養、運輸、銷售上述瀕危野生動物的相關合法證明，並對為他人提供虛假野生動物馴養、繁殖、運輸、銷售證明材料的行為供認不諱。目前，案件仍在調查當中，查獲的野生動物已轉移至佛山市野生動物救助中心進行妥善安置。