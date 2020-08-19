海關破12個騙取出口退稅團夥　涉額110億人民幣

廣西南寧海關緝私局周二（18日）聯合廣西、河南、湖北三省區公安機關，開展集中收網行動，一舉摧毀12個騙取出口退稅團夥，走私農產品團夥及洗錢團夥各1個，拘捕68人。當中，涉嫌通過虛假貿易出口的貨物合計110億元（人民幣，下同，約124.8億港元），騙取出口退稅14.3億元（約16.2億港元）。

經初步查證，國內不法企業以香菇、木耳、茶葉等農產品為道具，通過簽訂虛假外貿出口合約的方式，先將貨物出口到香港、越南、泰國、馬來西亞等國家地區，後通過團夥偷運入境，偷逃進口關稅外，又將貨物出口國外，循環往復騙取國家出口退稅。

警方表示，59間涉案公司分布河南、湖北、廣西、江西、廣東、陝西等地。其中，廣西楊某某團夥涉嫌通過虛假貿易出口的貨物價值17.16億元（約19.4億港元），騙取出口退稅2.23億元（約2.53億港元）；涉嫌走私回流貨物價值6.82億元（約7.74億港元）。

該案是海關總署緝私局，與公安部經濟犯罪偵查局首次成立專班聯合偵辦的案件，打擊走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪。目前，海關、公安聯合專案組正在進一步開展案件偵辦工作，力爭深挖擴線，擴大戰果。