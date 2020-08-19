女童被鎖幼稚園墮樓重傷　班主任涉疏忽遭開除

在廣東湛江市麻章區某幼稚園就讀的4歲女童小萍（化名），近日因未能吃完午餐，被老師獨自留在二樓教室反思，後遭鎖在課室。小萍為了逃離，翻越窗戶、護欄，結果墮樓造成臉部重傷。區教育局周一（17日）回應稱，明確事件是嚴重的責任事故，已開除涉事教師。

事發於上月中旬，小萍母親表示，當日校方安排「黑豆粥及花生」為午餐，但女兒因不愛吃而倒掉，班主任發現後罰她自己留在教室。小萍因害怕而找另外兩名教師求助，並獲建議向班主任道歉；但教師清潔後，未有檢查就離開，小萍被鎖在教室內。

過了20多分鐘，小萍尋找出口時發現窗戶可打開，結果翻越圍欄離開墮至一樓。小萍母親表示，當時接到班主任來電稱，「孩子下巴受傷了，可能要縫針」。其女兒除了下巴受傷，下唇則穿透性裂傷、兩顆門牙脫落，臉上亦留有疤痕；校方目前共支付醫療費共4.1萬元人民幣（約4.65萬港元）。

事發後，麻章區教育局明確園方和班主任負有監管失責的責任，後者被全園通報批評並開除；而幼稚園具體該如何定性追責，目前還沒有確定。小萍母親認為，僅開除涉事教師處罰過輕，要求收繳涉事教師的教師資格證、終身禁教，同時對園方法定代表人、總園長、園長、園醫、副班老師等相關人員進行追責處罰。