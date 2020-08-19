警破4個販售遊戲外掛運營團夥　涉案逾3200萬人民幣

江蘇高郵市警方周二（18日）通報，當局至今年初開展「淨網2020」專項行動，發現有網民在網上出售各種遊戲外掛程式，並從中非法牟利。經7個多月偵查，警方近日先後輾轉江蘇、重慶、山東等地展開收網行動，一舉搗毀4個銷售遊戲外掛營運團夥，拘捕22人，涉案資金3200餘萬元（人民幣，下同，約3631萬港元）。

警方介紹，「外掛」是指通過修改遊戲數據，為玩家牟取利益的作弊程式或軟件；損害玩家的遊戲體驗，又影響遊戲正常營運。而該網名為「遊戲人生」的網民，真實身份為24歲的褚某，是山東省棗莊市人，自稱是一名網絡遊戲玩家。因發現買賣遊戲外掛有利可圖，就在一些發卡平台開設商戶，從事各種遊戲外掛生意。

褚某的供述引起偵查警方高度重視，質疑遊戲外掛出處，遂成立專案組開展偵查。經過縝密偵查，發現「北涼」、「遊戲幣」、「寶塔」、「城隍」4個遊戲外掛國內代理商和營運團隊，自去年低價購買遊戲外掛程式後，加價銷售下級代理或者遊戲玩家使用，以15元至150元（約17至170港元）的價格，按「天卡、周卡、月卡」方式大量銷售，滿足不同使用者需求，從中非法獲利。

目前，22名疑犯人因涉嫌提供侵入、非法控制計算機信息系統程式、工具罪均被採取刑事強制措施。