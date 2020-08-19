台寵物美容店虐打小狗　涉事店員被捕

小狗被虐後，出現憂鬱自閉的傾向。

台灣台南市一名李姓狗主，周二（18日）向台媒透露，其飼養的小狗日前疑遭寵物美容店的美容師虐打，回家後發現其鼻頭及身體有傷、吃不下飯還有失禁等情況；她帶小狗到動物醫院驗傷後，再報警處理。警方、動物保護處調查屬實，動手的美容師目前已被依毀損罪、違反動保法送辦。

李女表示，每周都會固定將飼養的狗狗，送到位於佳里的寵物美容店打理，之前就發現送洗後，小狗總是比較沒有精神，猜想是洗澡過程太累就沒有深究。直至最近發現狗狗鼻頭紅腫受傷，而店方則辯稱是牠掙扎所致。但李把小狗帶回家後，後者出現憂鬱自閉的傾向，「吃不下飯，甚至還失禁」，遂帶到動物醫院檢查，狗狗身上多處部位受傷，懷疑與寵物店有關。

寵物店店長翻查閉路電視畫面後，發現片中的王姓店員對小狗動作粗魯，不僅用童軍繩綁嘴，還打了一巴掌，令狗狗嚇到瑟縮在牆邊。李女見狀氣憤不已，更質疑之前就有相同行為，遂以動物醫院驗傷單到警局報案，同時通報動保處。

王姓店員被捕後，坦承自己的確有虐待狗狗的行為，事後也相當後悔，曾寫信要向飼主道歉：店長則解釋，最近店裏人手不足、工作量大，店員情緒控制不好才發生此事，目前當事人已經離職，未來將做好教育訓練，也對李女表達深深歉意。