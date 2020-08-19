女子開電單車經地盤遭繩割頸　氣管破損漏氣

浙江一名女子早前駕電動電單車，駛經一處正在施工的地盤時，遭用作圍封現場的圍繩割頸，傷口深及氣管致漏氣，最後女子需接受手術修補氣管。

據浙江大學醫學院附屬第二醫院（浙江二院）濱江院區急症科副主任醫生謝天舜稱，該名 23歲郭姓女子於上周六（15日）中午12時許送院時已無法說話。當時她用手指指向有明顯勒痕的頸部，表情相當痛苦，醫生其後替她插喉，卻發現漏氣。醫生其後透過支氣管鏡發現郭女的氣管破損，一直伸延至食道。經多科會診，最後決定由耳鼻喉科醫生替她切開頸部進行修補。經近5小時手術後，郭女終脫險。

醫生事後得知，郭女是騎電動電單車時被一根繩勒傷頸部，而事發地點是位於濱江區聞濤路與東冠路的十字路口的一處地鐵工程地盤。郭女的弟弟稱，姊姊當天上午10時許前往見客時途經現場，行人路旁拉起圍繩並掛着紅白兩色的三角旗，郭女就是被該條繩割到頸部。

據施工單位一名王姓負責人表示，當日現場正進行電力搶修工程，四周用圍繩掛上三角旗警示，繩離地約1米高。該王姓負責人又稱，繩的高度合符標準，而且繩比較粗，警示標識亦明顯，估計是當時郭女車速較快造成意外。交警事後也到現場勘查取證，目前仍在調查。該負責人表示會配合調查，並向郭女賠償。