海高斯正面登陸珠海　全省多地停工停課

今年第7號颱風海高斯於周三（19日）上午6時前後，在廣東省珠海市金灣區沿海登陸，登陸時中心最大風力12級（颱風級）。料海高斯登陸後將為廣東西部、廣西東部、海南島東北部等地帶來大到暴雨，局部地區更有大暴雨。目前珠海市防風一級應急響應正生效，全市停工、停業、停市、停課。

據中國天氣網氣象分析師張娟稱，海高斯具有近海加強的特點，因為南海海域環境總體有利其強度增加，從形成到增強為颱風，只用了12個小時。周二上午8時發展成颱風後速度加快向西移動，並一路增強，最後正面登陸珠海。

除珠海之外，中山市中小學、託幼機構停課，各類託管中心、教育培訓中心參照執行；未上學的學生不必到學校上課。江門全市託兒所、幼兒園、中小學校、中等職業學校停課。台山市周三凌晨零時起同樣實施停工、停市、停課。

颱風亦影響廣東多地海陸空交通。航空交通方面，廣州白雲機場已有15個進港航班備降或返航，54個進港航班取消，113個進港航班延誤；出港航班中75個班次延誤、48班次取消。南方航空周二晚上時已宣布取消當日和周三在深圳機場進出港的37班航班。中國東方航空決定則取消周三在廣州、深圳、珠海、湛江等地超過50個進出港航班。

廣州南站開出的深湛鐵路方向列車全部停運。廣州公交集團客輪有限公司周二（18日）下午5時已宣布，廣州港4號區改掛2號風球，依規定該公司所有碼頭全線停航，復航時間視天氣情況另行通知。瓊州海峽周二晚上7時亦宣布全線停運，湛江西站多班旅客列車停駛。

另據港珠澳大橋珠海口岸消息，受颱風影響，周三凌晨零時起大橋、珠澳口岸人工島施工便橋，以及珠海連接線封閉，解除時間另行通知。