新冠肺炎：內地增17宗輸入個案　衞健委指潛伏期可傳染

內地周三（19日）公布單日新增17宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，分別出現在上海、廣東、浙江、陝西和山東。同日國家衞健委發布關於印發新《型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》的通知，內容提到患者「在潛伏期即有傳染性，發病後5天內傳染性較強」。

上海過去一日新增8宗境外輸入個案，7人為中國籍、1人印度籍。其中一名確診者在台灣探親後，上周五（14日）返抵上海浦東國際機場，入關後集中隔離觀察並確診。另3名中國和1名印度確診者，上周四（13日）乘坐同一航班由英國，經俄羅斯轉機於上周五抵達浦東機場，入關後集中隔離觀察並確診。其餘3人則分別在美國、菲律賓和新加坡工作或留學，返國後確診。內地至今累計84,888人確診，其中4634人病亡。

國家衞健委在公布《型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》的修訂要點中表示，對傳染源和傳播途徑進一步完善，除增加「在潛伏期即有傳染性，發病後5天內傳染性較強」，同時「接觸病毒污染的物品也可造成感染」。針對患者臨床特點，修訂內容增加「極少數兒童可有多系統炎症綜合症」；另實驗室檢查新增「新冠病毒特異性IgM抗體、IgG抗體在發病一周內陽性率（即受病毒感染）較低」和可能導致假陽性的情形。

在北京，朝陽區紀委監委黨風政風監督室負責人日前表示，通過反覆核查，共發現百多人離京未報備、數十家單位在制度制訂及工作部署方面存在兩類問題：對單位幹部離京外出請假報備未制定相關制度，或規定的程序不完備、審批不明晰。其次有單位管理鬆散，報備要求不清、要素不全；更有幹部存在僥幸心理，不如實上報，甚至未經審批擅自離京。區紀委監委已向全區黨組織進行通報、製發建議書或提示函，並要求出現問題單位追究領導責任。