上海迪士尼下周一起入場無需預約　改即日購票

受新冠肺炎疫情影響，全球六家迪士尼樂園自今1月至3月陸續關閉。但隨着內地疫情趨穩，上海迪士尼樂園率先於5月初宣布重啟。由於國家文旅部近期逐步調升旅遊景區的最大承載量，樂園宣布由下周一（24日）起將預約入場制，改為無需預約，可即日購票入園。

上海迪士尼樂園周一（17日）表示，國家文旅部近期將旅遊景區最大承載量由30%調至50%。受此影響，樂園將調整目前的提前預約入場安排。在新安排下，持樂園年卡或非指定日票的遊客，可以在符合其所持的年卡或門票類別的適用日期任意入園。其他遊客可購買包括當日在內的樂園指定日票入園。

雖然遊客無需預約購票，但根據相關要求，遊客在進入樂園前，仍需提交入園日期及個人信息完成預約，並獲取樂園預約碼。另樂園入口售票處將繼續暫時關閉，遊客購票可通過官網及合作伙伴渠道網上購票。

上海迪士尼樂園今年5月11日重開後，營業時間縮短，遊客需網上提前預訂門票，並憑健康碼、預約碼，加上有效證件，方可入園。這次樂園取消預約入園，料將大幅提升樂園的日均待客量。香港迪士尼樂園度假區曾於6月18日重新開園，成為疫情後全球範圍內第二家重開的迪士尼樂園。但隨着疫情反覆，香港迪士尼樂園重開不足一個月，於7月15日再度關閉。