大樹遭強風連根拔起　網民：全珠海都被颱風吹醒了

今年第7號颱風海高斯周三上午於廣東省珠海市沿岸登陸時風力強大，當地一處屋苑有大樹被強風吹至連根拔起，壓毀多輛汽車。多條街道亦有樹木被吹倒橫臥路面，工人需出動清理。

海高斯周三上午6時許在珠海金灣區沿海地區登陸，登陸時中心附近最大風力12級，珠海全市停工、停課、停業、停市。受台風影響，珠海香洲區金溪花園一棵高約15米的大樹被吹倒。有居民表示，早上聽到一聲巨響，起初以為是有東西跌落露台，後來天亮稍亮出門查看，才發現圍牆被大樹壓毀，而停在旁邊的多輛車也被波及。另颱風也令不少人一夜無眠，有在珠海的網民留言，「我聽了兩個小時的風聲了，好睏啊，窗戶感覺都要吹掉了」、「感覺全珠海的人都被颱風吹醒了」。

除珠海之外，廣東省其他地區也受颱風影響，出現大樹倒路的情況。在江市新會區，特警隊經過信合大廈崗往振興路方向有大樹倒在路中堵塞交通，特警隨即利用車上拖索把大樹拖到路邊。在蓬江區棠下鎮，一幼稚園外施工路段有鐵皮和樹木被風吹落，需警員到場清理。而在台山市，白沙鎮轄區有一名市民被倒下的大樹壓傷，另台城石化山路則有私家車被樹枝所壓，後由路過的警員協助鋸斷樹枝才脫險。另在鶴山和開平市，也分別出現塌樹阻路需要清理。