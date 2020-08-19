三峽水庫今迎建庫最大　每秒7.4萬立方米洪峰流量

水利部周三（19日）消息，長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現每秒7.4萬立方米的洪峰流量，為自1981年以來最大洪水，亦是三峽建庫以來最大入庫洪水，料入庫流量每秒超過5萬立方米的情況將持續5天。

水利部指，由本月11日至17日，長江上游嘉岷流域接連有暴雨天氣，累積雨量大於250毫米的籠罩面積為6.7萬平方公里，大於100毫米的籠罩面積為22.7萬平方公里，北川站過程累積雨量達946毫米，降雨量、雨區覆蓋範圍、單站最大雨量均超過1981年上游特大洪水同期降雨過程。

長江上游金沙江石鼓江段、上游幹流朱沱至寸灘江段及岷江、嘉陵江、涪江幹支流等51條河流發生超警戒水位以上洪水，其中長江上游寸灘江段及岷江中下游等29條河流發生超保證水位洪水，岷江幹流及支流青衣江、嘉陵江上游白龍江等9條河流發生超歷史洪水。

水利部長江水利委員會指，預計寸灘站周三傍晚將出現約189.3米的洪峰水位，超保證水位5.8米。委員會自17日起調整三峽下泄流量，以減輕庫區防洪壓力，料三峽水庫周六（22日）最高調洪水位165.5米。

雲南省連日受暴雨侵襲，多地受災，省自然資源廳、省氣象局繼續聯合發布地質災害氣象風險預警。其中，臨滄市鎮康縣周三凌晨發生山泥傾瀉，2戶民房損毀，5人失蹤。自周一（17日）起，昆明、曲靖、玉溪、紅河、怒江、大理、臨滄等地，均有水浸、山洪、山泥傾瀉、泥石流等災害，市民、車輛被困，各地消防等部門持續救援。