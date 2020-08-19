踩「人肉地氈」照瘋傳　華駐基里巴斯大使惹議

太平洋島國家基里巴斯去年9月與台灣斷交後隨即與中國大陸建交，大陸駐當地大使唐松根今年3月上任後，隨即拜會該國總統兼外長馬茂，稱會基於兩國關係推動各領域合作。近日網上傳出一張唐松根到訪當地一個島嶼的照片，顯示他由2名女性攙扶，踩着由數十名青年俯臥在地上造成的「人肉地氈」，照片惹來爭議。

據澳媒報道，照片上周末於社交網流傳，但不清楚由誰拍攝並最先上傳到網絡。據大陸駐基里巴斯大使館的官方Facebook發文顯示，唐松根於本月初前往該島嶼。報道引述基里巴斯當地議員泰卡亞拉稱，照片中是一種表達最高崇敬之意的儀式，是「非常特別且獨有的文化」、「一旦長者決定了就沒有人能反對」。另有居住的新西蘭的基里巴斯人表示，該儀式常見於婚禮上，但非全國通用，一般為男方家族成員俯伏在地上，讓姻親從他們身上走過，代表歡迎之意。

不過有人對照片持不同看法，當地自由業記者里蒙受訪時稱，過去台灣大使也曾拜訪同一島嶼，未見有同樣的歡迎儀式。另一受訪的美國軍官帕納約托在Twitter轉載照片時，直言沒有人或國家可以接受在青年的背上走路，「感謝」大陸的大使令他大開眼界。